Jaloerse man riskeert acht maanden cel 13 februari 2018

03u06 0 Heusden-Zolder Een man uit Heusden-Zolder riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro nadat hij helemaal doorsloeg op 4 juli 2015 na een gezellig avondje uit. Niet alleen zijn partner, maar ook de politie moest het stevig ontgelden.

De man ging die nacht met zijn toenmalige partner naar huis, toen er een ruzie ontstond. "Hij verloor zijn kalmte, nam het slachtoffer bij de haren en duwde haar in de wagen.





Glas

In de woning ging het tumult verder, waardoor de moeder van het slachtoffer wakker werd. De politie kwam ter plaatse en ook tegen hen deed beklaagde erg vervelend. De vrouw gaf aan dat ze geslagen was, maar intussen dreigde de man met de scherpe kanten van een glas toe te slaan. Pas toen de politie vuurwapens in aanslag nam, bedaarde de man. Richting het bureel riep hij nog dat hij de vrouw nog wel zou krijgen", deed de procureur het verhaal. "Ik heb schrik naar de toekomst toe, want de man lijdt aan ziekelijke jaloezie, heeft agressieproblemen, kan zijn frustratie niet kanaliseren en heeft geen probleeminzicht", ging hij verder, alvorens een celstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro te vorderen. De burgerlijke partij vraagt 1.225 euro aan schadevergoeding. De advocaat van de man gaf aan dat zijn cliënt zijn leven in handen heeft genomen en vroeg een opschorting, maar stootte meteen op een negatief advies. Vonnis op 28 februari. (BVDH)