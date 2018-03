Italiaan (41) krijgt celstraf met uitstel voor dodelijk ongeval 22 maart 2018

02u27 0 Heusden-Zolder Een 41-jarige Italiaan die betrokken was bij het verkeersongeval dat in 2015 het leven van een motorrijder eiste, heeft een celstraf van drie maanden met uitstel gekregen. Daar komt ook een effectief rijverbod van drie maanden bij. De nabestaanden moet hij een stevige schadevergoeding betalen.

De feiten dateren van 10 juli 2015. De 41-jarige Italiaan, die met zijn auto in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Heusden-Zolder reed, wilde links afslaan richting Oude Schans. Hij verleende hierbij geen voorrang aan de motorrijder die uit de andere richting aangereden kwam. Het kwam tot een botsing waarbij de motard zware verwondingen opliep. Hij overleed later.





"Motard was zichtbaar"

Maandenlang werd er in de politierechtbank gediscussieerd over wie nu precies in fout was en hoe zwaar er in de fout gegaan werd. Twee deskundigen moesten zelfs een volledige uiteenzetting geven. Maar uiteindelijk oordeelde de politierechter dat de Italiaan het slachtoffer had moeten zien. "Zelfs als de motorrijder 95 kilometer per uur gereden had, dan nog zou hij perfect zichtbaar geweest zijn", klonk het. "Uit niets blijkt dat de beklaagde verschalkt werd door het rijgedrag van de motard." Op de vraag of de schade minder zwaar geweest zou zijn indien de motorrijder 70 kilometer per uur gereden had, gaf de rechtbank geen antwoord, omdat hierover geen zekerheid bestaat.





Schadevergoeding

De veertiger moet voorts ook nog een stevige schadevergoeding betalen. Die komt voorlopig neer op 31.850 euro. Maar deze som kan nog oplopen eens het inkomstenverlies van de weduwe bepaald wordt. Zij runde immers samen met het slachtoffer een B&B. (BVDH)