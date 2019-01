Inbraken in Heusden-Zolder, gemeente geeft preventietips mee Marco Mariotti

21 januari 2019

18u49 0 Heusden-Zolder De gemeente Heusden-Zolder geeft tips mee aan de inwoners inzake inbraakpreventie. “Heb je graag beveiligingsadvies op maat aan huis? De gemeentelijke adviseur komt langs", klink het.

Tijdens de donkere maanden stijgt het risico op inbraak. Volgens de gemeente passeerden dieven afgelopen weken ook in Heusden-Zolder. “We willen enkele handige tips meegeven", klinkt het.”

Hierbij enkele tips om inbraak te voorkomen:

1: Zorg ervoor dat uw woning ‘s avonds verlicht is.

2: Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u uw woning maar even.

3: Laat geen briefje met uw afwezigheid achter op uw deur.

4: Ga na of uw woning zichtbaar is van op de straat en verwijder planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen.

5: Een tuinhuis vol gereedschap, ladders of waardevolle spullen sluit je best af.

6: Breng uw waardevolle voorwerpen naar een bankkluis.

7: Zorg voor goede sloten op uw deuren.

8: Verberg dure goederen, zoals juwelen, gsm’s, videomateriaal, computers.

9: Overweeg een camera installatie, maar hou rekening met de wetgeving.

10: Geef uw woning een bewoonde indruk. Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen bij de lokale politie als u op vakantie vertrekt.

11: Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren

12: Post je afwezigheid niet op sociale media: potentiële inbrekers kunnen meelezen. Vrienden van vrienden zijn immers nog steeds vreemden.

Zie je een verdacht voertuig of handeling? Noteer het kenteken en type voertuig en geef dit door aan politie: 011 45 01 11 of 101. Maak gebruik van gratis inbraakbeveiligingsadvies. Meer info kan je vinden op www.heusden-zolder.be/veilig-wonen en www.besafe.be

Wie een afspraak wil maken met de veiligheidsadviseur kan contact opnemen met de dienst Welzijn en Lokale Economie via 011/80.80.86.