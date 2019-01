Inbraak in fitnesszaak Toon Royackers

27 januari 2019

Dieven zijn zaterdagochtend binnen gedrongen in fitnesszaak Eurofit langs het Inakker in Zolder. De daders forceerden het slot en drongen zo naar binnen. De precieze omvang van de buit was dit weekend nog niet bekend. Even verderop werd opnieuw een inbraak vastgesteld in dezelfde straat. Ook aan de Halvijvers in Heusden kreeg de politie zaterdag nog melding van een inbraak.