Homejackers geven zeventiger harde klappen en gieten zelfs white spirit over hem in zoektocht naar kluis vol goud Slachtoffers krijgen 30.000 euro schadevergoeding Birger Vandael

15 maart 2019

12u19 0 Heusden-Zolder De uiterst gewelddadige homejackers die op 28 november 2016 Marc Van den Hove (77) en zijn partner (70) uit Bolderberg de nachtmerrie van hun leven bezorgden, zijn vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel bij verstek en 40 maanden cel. De dertigers uit Luik en Diest zochten een kluis vol goud en gingen zo ver dat ze een fles white spirit over de man goten. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van bijna 30.000 euro.

Marc wandelde die dag nietsvermoedend zijn woning in de Heidestraat binnen en werd meteen aangepakt door de twee gemaskerde mannen met een revolver. “Ze hebben me vastgebonden en deelden enkele tikken uit op mijn hoofd. Zo wilden ze tonen dat het serieus was”, vertelde Marc, wiens partner op dat moment nog in de hondenschool was. Daarna gingen de overvallers op zoek naar een kluis vol goud, terwijl die helemaal niet bij het koppel te vinden was.

Ik heb nog altijd nachtmerries. Sindsdien ben ik voortdurend op mijn hoede en sluit ik alle deuren achter mij. Die homejackings zijn een plaag en er mag best wat meer ruchtbaarheid aan gegeven worden Marc Van den Hove

Het duo liet zich volledig gaan. “Ze namen een mes uit de keukenkast en drukten mijn hand op tafel. Daarna zeiden ze dat ze mijn hand zouden afsnijden als ik hen niet naar het geld zou leiden. Bovendien hielden ze ook een aansteker op een paar centimeter van mijn lichaam, met het dreigement mij in brand te steken.” Eén van de overvallers toonde toch even berouw door een emmer water over de man te gieten, zodat het brandende gevoel van de white spirit een beetje dragelijk werd.

Bijna ontsnapt

Marc van den Hove probeerde op een bepaald moment te ontsnappen door de tuin, maar werd snel geklist. Uiteindelijk kwam ook zijn partner thuis. Hij werd opgesloten op het toilet, zij in de garage. Ook de vrouw kreeg een slag in het gezicht en kreeg een wapen op zich gericht.

De homejackers vonden niet wat ze moesten hebben en vertrokken na twee uur met wat geld uit de portefeuille van de man, enkele juwelen, een trouwring en een uurwerk. Hoewel de juwelen enkele duizenden euro’s waard waren, is het duidelijk dat de twee daders voor veel meer waren gekomen. “Zwaarwichtige feiten tegenover een belachelijk lage buit”, vatte de procureur samen.

De feiten werden geherkwalificeerd naar slagen en verwondingen met bezwarende omstandigheden. De onmiddellijke aanhouding van de 36-jarige recidivist uit Luik die verstek gaf, werd door het openbaar ministerie bevolen. “Ik heb nog altijd nachtmerries. Sindsdien ben ik voortdurend op mijn hoede en sluit ik alle deuren achter mij. Die homejackings zijn een plaag en er mag best wat meer ruchtbaarheid aan gegeven worden”, besluit Marc.