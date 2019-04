Helft van de bestuurders rijdt te snel op de Westlaan Toon Royackers

02 april 2019

17u36 0 Heusden-Zolder Maandag heeft de lokale politie op zeven verschillende locaties snelheidscontroles gehouden in Heusden-Zolder. In totaal werden 374 van de 1.386 gecontroleerde bestuurders geflitst.

Opvallend is vooral het resultaat aan de Westlaan, waar 50 kilometer per uur toegelaten is. Daar reed 48,57 % van de bestuurders te snel. Aan de Veldstraat reed 39 procent te snel en aan de Elf novemberstraat liep 41,3% van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp. Twee bestuurders reden zo snel dat hun rijbewijs kan worden ingetrokken. Op de Koolmijnlaan hield een ruime meerderheid zich duidelijk wel aan de maximumsnelheid. Daar werden 3,3 procent van de bestuurders geflitst. De politie betrapte ook nog twee bestuurders met hun GSM in de hand.