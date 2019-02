Groen-schepen stapt over naar CD&V: partij eist dat Yasin Gül zijn mandaten teruggeeft Dirk Selis en Toon Royackers

18 februari 2019

16u17 0 Heusden-Zolder Groen Limburg reageert vandaag bijzonder scherp op het vertrek van schepen voor Leefmilieu, Dierenwelzijn en Rationeel Energieverbruik Yasin Gül naar CD&V. “CD&V moet die mandaten teruggeven aan ons”, eist Johan Danen (Groen). “Ik denk er niet aan”, zegt Isabelle Tielemans (CD&V).

Vorige maand legde Yasin Gül nog de eed af als schepen voor Groen. Hij was bij de lokale verkiezingen in Heusden-Zolder immers verkozen op de kartellijst van CD&V-Groen. “Zo verrassend is mijn keuze dus ook weer niet”, vindt Gül zelf. “We werken in Heusden-Zolder goed samen met beide partijen.” Toch was de groene schepen uit Heusden-Zolder enkele weken geleden nog in de running voor een verkiesbare plaats bij Groen in Limburg. Uiteindelijk beslisten de leden van die partij om Johan Danen en - verrassend - ook Barbara Creemers als Groene lijsttrekkers aan te duiden voor respectievelijk de Vlaamse en de federale kieslijst. Op dat congres vertrok Gül dan ook met een wrang gevoel, toen bleek dat hij geen verkiesbare plaats voor de verkiezingen van 26 mei kreeg.

Ambitieus

Maar nu staat hij plots vijfde op de Vlaamse lijst voor CD&V. “Of ik uit onvrede ben overgestapt? Helemaal niet”, benadrukt Gül. “Ik ben wel ambitieus. Ik wil heel graag een beter klimaatbeleid én gelijktijdig de multiculturele Limburgse samenleving verdedigen. Bij CD&V krijg ik die kans en die wil ik dus graag grijpen. Bij Groen ontbreekt de wil voor meer diversiteit.” Vreemd, want na dat fameuze congres liet Gül zich nog zeer kritisch uit over de kandidatuur van de 26-jarige allochtone Hind Salhane als lijsttrekker. “Maar goed dat ze het niet geworden is. Ze heeft nog maar twee dagen een lidkaart van Groen en wij moeten uit de krant vernemen dat ze de federale lijst gaat trekken. Zo werkt dat niet”, zei hij toen.

Mandaten terug

Johan Danen van Groen is boos: “Zijn overstap is zijn eigen keuze, enkel en alleen die van hem. Hij moet echt geen redenen aanhalen die buiten hemzelf liggen en die gewoon niet kloppen. Diversiteit in zijn meest brede vorm zit in het DNA van Groen. De helft van onze Limburgse schepenen is van allochtone afkomst. Onze lijsten waren en zullen ook divers zijn. ‘t Is net ook omdat we diversiteit hoog in het vaandel dragen dat wij - en de hele groep van Heusden-Zolder, Yasin gesteund hebben en hij raadslid en schepen is kunnen worden. En net omdat onze vrijwilligers zich zo hard hebben ingezet om Gül in de gemeenteraad te krijgen, maakt het overlopen van hem onze mensen zo boos. Wij vragen heel duidelijk aan CD&V om dit mandaat terug aan de partij te geven. Het mandaat komt Groen toe, en niet aan de heer Gül. Dat zijn we zo overeengekomen. Afspraak is afspraak. Naast vele anderen was Yasin inderdaad kandidaat om een belangrijke rol te spelen bij de verkiezingen. Het ledencongres heeft anders beslist. En het past ons als democraten ons daarbij neer te leggen.”

“Ik denk er niet aan”

“Die bevoegdheden aan Groen overhevelen? Ik denk er niet aan”, zegt Isabelle Thielemans van CD&V-Groen Heusden-Zolder. “Daarbij, iedereen was tien dagen geleden al op de hoogte van de overstap van Yasin. Al onze kandidaten van CD&V-Groen Heusden-Zolder hebben ons gezamenlijk project voor de gemeenteraadsverkiezingen onderschreven. Iedereen is verkozen op dezelfde lijst en heeft dezelfde signatuur, nl. dat van CD&V-Groen Heusden-Zolder. Of een verkozene of een opvolger nu CD&V dan wel Groen is, maakt dus voor ons gemeentelijk project geen enkel verschil. Er is dan ook geen enkele reden om een mandaat terug te geven, want dat mandaat behoort toe aan CD&V-Groen Heusden-Zolder en daar maakt Yasin uiteraard nog steeds deel van uit. De overstap van Yasin Gül van Groen naar CD&V heeft geen enkele invloed op de coalitie in Heusden-Zolder. Over de gemaakte afspraken tussen CD&V en Groen: wie ons kent weet dat wij onze afspraken altijd nakomen, dat is ook nu niet anders. Ik verwacht dan ook geen moeilijkheden in mijn afdeling. Misschien dat Johan Danen de tekst best eens naleest.”