Groen Heusden-Zolder stopt de samenwerking met CD&V DSS

15 maart 2019

16u24 0 Heusden-Zolder Katrijn Conjaerts, voorzitter Groen Limburg: “Na terugkoppeling met de leden heeft Groen Heusden-Zolder beslist om de samenwerking met CD&V stop te zetten. De overstap van schepen Yasin Gül naar CD&V heeft het vertrouwen geschaad en een verdere samenwerking bemoeilijkt.”

“Een onafhankelijke koers is de beste garantie om de inwoners van Heusden-Zolder een oprechte Groene stem te geven.” gaat Conjaerts verder. “ Groen Heusden-Zolder zal daarom op eigen kracht verdergaan. We zullen de gemeenteraden blijven opvolgen en er alles aan doen om de groene beloftes naar de kiezer alsnog waar te maken. We gaan ons ook niet moe maken om de bevoegdheden van Gül terug te vragen, ze mogen ze houden.” besluit de voorzitter.

Jassendraaier

In januari legde Yasin Gül nog de eed af als schepen voor Groen. Hij was bij de lokale verkiezingen in Heusden-Zolder immers verkozen op de kartellijst van CD&V-Groen. “Zo verrassend is mijn keuze dus ook weer niet”, vond Gül zelf over het feit dat hij zijn jas draaide. “We werken in Heusden-Zolder goed samen met beide partijen.” De groene schepen uit Heusden-Zolder was in de running voor een verkiesbare plaats bij Groen in Limburg. Uiteindelijk beslisten de leden van die partij om Johan Danen en - verrassend - ook Barbara Creemers als Groene lijsttrekkers aan te duiden voor respectievelijk de Vlaamse en de federale kieslijst. Op dat congres vertrok Gül dan ook met een wrang gevoel, toen bleek dat hij geen verkiesbare plaats voor de verkiezingen van 26 mei kreeg.