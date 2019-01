Gezocht: jongedame die zich in negen stukken willen laten zagen Marco Mariotti

15 januari 2019

15u21 2 Heusden-Zolder U vreest geen zwaarden en zagen, bent niét claustrofobisch en durft op een podium staan? Dan ligt uw droomjob mogelijk voor het grijpen. Jo De Rijck uit Heusden-Zolder is op zoek naar een bevallige assistente voor zijn nieuwste goochelshow. “Ik zoek een dame die ik mag doorzagen of zwaarden in mag prikken", vertelt hij. Het gaat natuurlijk om een goocheltruc.

De meest vreemde vacature van het jaar is ongetwijfeld geschreven door Jo De Rijck. De illusionist en goochelaar uit Heusden-Zolder draafde al twee keer op bij Belgium’s Got Talent én trad op in Las Vegas. Maar nu werkt hij volop aan zijn nieuwste show en gaat hij David Copperfield achterna. Alleen is hij nog op zoek naar de ideale assistente. Zij - het moet een jongedame zijn - speelt misschien wel dé meeste cruciale rol in zijn nieuwste acts.

Zwaarden

“Ik ga haar in een speciale doos steken en zal haar vervolgens in stukken zagen. In negen stukken zelfs”, lacht Jo. “Geen zorgen, ze komt er in één geheel weer uit hoor. Bij een andere act gaan we haar doorboren met een aantal zwaarden. Èchte zwaarden, dus ze heeft best geen schrik van scherpe voorwerpen."

Claustrofobie

De ideale assistente van Jo beschikt over een aantal vaardigheden. Ze moet op een podium durven staan, en vlot zijn met kinderen en volwassen. Claustrofobie? Dat kent ze niet. Ze moet bij momenten in bijzonder kleine ruimtes zitten, dat hoort nu eenmaal bij de act.

“Acteer-ervaring is niet nodig. We gaan samen genoeg repeteren, maar tegen Pasen wil ik in première gaan. Het gaat een vaste show zijn op een vaste locatie, een vakantiepark ik in Limburg. We gaan uit van minstens 50 shows per jaar, op donderdagen en zaterdagen. Vooral in de vakantieperiodes zullen we met piekmomenten zitten."

De Rijck wil zelf niet bevestigen om welk vakantiepark het gaat, maar volgens onze bronnen zou het om een vakantiedorp in Houthalen-Helchteren gaan.

David Copperfield

De Rijck baseert bepaalde acts in zijn nieuwste show effectief op shows van David Copperfield. “Een serieuze investering hoor, maar het zal het waard zijn. Enkele illusies zijn gebouwd door bouwers die jarenlang met Copperfield hebben samengewerkt. Ik probeer zoals altijd het niveau hoog te houden. Dit is een kinderdroom die uitkomt hoor. Op mijn negende speelde ik in de woonkamer bij mijn ouders dergelijke acts na, maar iemand doorzagen deed ik toen niet écht (lacht).”

Wie interesse heeft in de job mag een mailtje sturen naar info@joderijck.com

Hieronder de act van Copperfield die De Rijck ook zal uitvoeren: