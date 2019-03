Geschorste diaken dit najaar voor rechtbank voor seksueel misbruik BVDH

08 maart 2019

10u28 1 Heusden-Zolder Op 20 december dit jaar zal J.J. uit Heusden-Zolder zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Hasselt voor mogelijke aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarigen personen. Op zijn 55ste maakte de man nog de switch van directeur naar diaken en zo kwamen de feiten aan het licht.

Het was een reportage van TV Limburg die de man heeft genekt. De lokale zender maakte een sfeerreportage over de overstap van de directeur. Op het ogenblik van de feiten was hij directeur van het Sint-Franciscuscollege. Vervolgens werd de man coördinerend directeur van de overkoepelende scholengroep De Heide en in december 2015 werd hij tot diaken gewijd. “In de reportage kwam ook het interieur van de man in beeld. Twee slachtoffers, vrouwen die op het moment van de feiten minderjarig waren, herkenden bepaalde zaken en dat maakte hevige emoties los”, vertelt meester Tom Van Overbeke, raadsman van de burgerlijke partijen.

De vrouwen bleken rond 2001 à 2002 slachtoffer te zijn geweest van J.J., die graag zijn macht gebruikte en mogelijk ook misbruikte. “De vrouwen realiseerden zich wat er gebeurd is en besloten dat ze dit niet zomaar wilden laten passeren. Ze hebben zich aangemeld bij het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk”, geeft Van Overbeke nog mee. Dit leidde uiteindelijk tot een klacht met burgerlijke partijstelling. De zaak werd vanmorgen ingeleid en wordt dit najaar ten gronde behandeld.

Bisdom reageert snel

Toen de zaak aan het licht werd gebracht heeft het bisdom snel gereageerd. Justitie werd meteen ingelicht over de zaak en de diaken werd geschorst. Zijn priesterwijding is er nooit gekomen. Die stond in de zomer van 2016 op de agenda. Ook vandaag is hij nog steeds ontheven van zijn pastorale taken. Het is uitgesloten dat hij terugkeert als geestelijke. De school waar hij actief was, volgt ook de voorgeschreven procedure. Verder was de man overigens ook actief voor straatkinderen in de Filipijnen en was hij voorzitter bij de Zelfmoordlijn. Over zijn relationeel verleden liet hij verstaan dat hij had geleerd dat lange relaties niet aan hem waren besteed.

Stabiel gezinsleven

Vandaag gaat het gezien de situatie goed met de cliënten, die nadrukkelijk hebben laten weten in de anonimiteit te willen blijven. “Uiteraard heeft de zaak op emotioneel vlak gespeeld, maar ze hebben allebei een heel stabiel gezinsleven”, besluit hun raadsman.