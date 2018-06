Gemeenteraadslid dient ontslag in 12 juni 2018

Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid Hendrik Huyghelier heeft zijn ontslag ingediend. De politicus zetelde als onafhankelijke en gaf geen reden voor zijn beslissing. In 2012 kreeg Huyghelier de vierde plaats op zijn lijst en behaalde hij 560 stemmen. Dat leverde hem een plaats in de OCMW-raad op.





Discussies

In 2014 verliet Huyghelier de lokale afdeling van N-VA na discussies over twee dossiers betreffende de verkoop van een stuk grond en de loonsverhoging van het OCMW-management. Het feit dat hij toen de OCMW-raad niet verliet en zijn mandaat niet teruggaf aan de partij, zorgde voor de nodige wrevel. Later dat jaar werd Huygelier gemeenteraadslid na het ontslag van Corinna Nys (GOED). Die functie oefende hij uit tot aan zijn ontslag.