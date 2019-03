Geheimzinnige graffiti in Heusden veroorzaakt even ongerustheid na aanslagen in Nieuw Zeeland Toon Royackers

17 maart 2019

14u28 0 Heusden-Zolder Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een groot deel van Heusden-Berkenbos volgekliederd met graffiti. Vooral de letters GESR werden tegen muren en gevels gespoten. Enkele inwoners vreesden dat daarmee bedoeld werd dat een aanslag zoals in Nieuw Zeeland ook in Heusden mogelijk is.

De lokale politie van Heusden-Zolder en burgemeester Mario Borremans (Goed) kwamen zaterdagmorgen polshoogte nemen. Ook in de moskee werd ongerust gereageerd op de vele graffiti in de wijk. ‘GESR’ is trouwens een Franse afkorting van ‘Grands esprits se recontrent’. Lokaal schepen Engin Özdemir (sp.a) vreesde daarmee dat bedoeld werd dat het ‘ook ons kan overkomen’. In de moskee werd er de hele zaterdag over gediscussieerd. Langs de Lange Eindestraat stond eveneens een slogan van medeleven te lezen: ‘pray for New Sealand’ (bid voor Nieuw Zeeland). Voorzitter Erkan Konak van de Selimiye-moskee oordeelde zaterdagavond uiteindelijk dat het allicht om kwajongsstreken ging. “De dreiging van extremisme lijkt ons nogal bij de haren getrokken.” Al veroordeelde de moskee even goed het vandalisme dat de wijk nu ontsiert.