Geflitst aan 125 per uur (waar 50 toegelaten is) Toon Royackers

26 maart 2019

19u15 0 Heusden-Zolder Maandag heeft de lokale politie in zeven straten snelheidscontroles gehouden in Heusden-Zolder. Eén bestuurder scheurde tegen 125 per uur door de Elf Novemberstraat, waar 50 toegelaten is.

Samen met vijf andere bestuurders mag hij zich binnenkort komen verantwoorden voor de politierechter. Allemaal zullen ze hun rijbewijs moeten inleveren voor overdreven snelheid. In totaal controleerde de politie trouwens 1.873 bestuurders, waarvan er 308 betrapt werden op overdreven snelheid. Verder liepen nog drie personen tegen de lamp, omdat ze aan het GSM’en waren achter het stuur. Eén bestuurder vloog in de remmen voor het flitsvoertuig. Zijn nummerplaat werd ook genoteerd, en hij zal binnenkort eveneens een PV in de bus krijgen.