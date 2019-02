Fietser gewond na aanrijding RTZ & BVDH

23 februari 2019

In de late namiddag vond vandaag een ongeval plaats in Heusden-Zolder. Aan de rotonde, bij de kerk van Heusden, werd een fietser aangereden door een wagen. Het slachtoffer kwam ten val en werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt vermoed dat het slachtoffer wilde afslaan richting Koerselsebaan en bij dit manoeuvre in aanraking kwam met de personenwagen. De hulpdiensten en politie kwamen ter plaatsen om de vaststellingen te doen. Niet alleen de fietser, maar ook diens stalen ros raakten zwaar beschadigd. Bij de politie liet men intussen al verstaan dat de verwondingen zouden meevallen.