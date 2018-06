Fietser (85) sterft op plek waar oversteekplaats verdween 29 juni 2018

02u40 0 Heusden-Zolder Een 85-jarige fietser is gisteravond kort voor 19 uur verongelukt in de Stationsstraat in Zolder. De man wilde de rijbaan oversteken aan het kruispunt met de Langstraat, toen hij door een auto werd opgeschept en meegesleurd. Net op die plek is begin dit jaar de oversteekplaats voor fietsers verdwenen.

Enkele buurtbewoners hoorden de zware klap en snelden meteen naar buiten. Een mug-team en ambulanciers deden nadien nog alles om de 85-jarige man te reanimeren. Maar voor hem kwam alle hulp te laat. De bejaarde fietser bezweek op de plaats van het ongeval aan zijn verwondingen. Ook de automobilist was erg aangeslagen en moest opgevangen worden door de hulpverleners. De lokale politie van Heusden-Zolder sloot meteen de omgeving af. Later op de avond kwam op vraag van het parket een verkeersdeskundige naar de Stationsstraat om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Stationsstraat werd op de plaats van het ongeval begin dit jaar heraangelegd met een nieuwe laag asfalt. Nadien werden ook de belijningen overal opnieuw geschilderd. Alleen de oversteekplaats voor fietsers aan de Langstraat kwam dus niet meer terug. Nochtans steken op die plek dagelijks veel fietsers de rijbaan over. Buurtbewoners betreurden eerder al het verdwijnen van de oversteekplaats aan het kruispunt. (RTZ)