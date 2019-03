E314 Heusden-Zolder krijgt derde rijvak, werken starten deze maand MMM

05 maart 2019

17u55 0 Heusden-Zolder Op de E314 in Heusden-Zolder legt het Agentschap Wegen en Verkeer dit voorjaar een derde rijstrook aan. Vanaf vrijdagavond 8 maart om 20 uur wordt het verkeer op de autosnelweg stap voor stap op één weghelft gezet op twee versmalde rijstroken.

De op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ richting Leuven zal tijdens die werken worden afgesloten.

Dit voorjaar wordt eerst de autosnelweg in de richting van Leuven aangepakt. Op maandag 11 maart start de uitvoering op de zijde richting Leuven gedurende een tweetal maanden. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden op de zijde richting Nederland, via doorsteken door de middenberm. Die omzetting van het verkeer gebeurt al tijdens het weekend, en start op vrijdagavond 8 maart om 20u.

Heusden-Zolder Lokale omleidingen

Tijdens deze werken worden de op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ in de richting van Leuven afgesloten. Deze liggen pal in de werfzone. Verkeer op de autosnelweg dient de voorgaande afrit te nemen. De op- en afrit 27 in de richting van Nederland blijven wel open. Verkeer uit de omgeving dat richting de autosnelweg rijdt, volgt de aangegeven omleidingen.