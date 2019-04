E314 even volledig versperd na ongeval met motorrijder Toon Royackers

01 april 2019

08u53 0 Heusden-Zolder Op de E313 in Zolder is zondagavond een motorrijder gewond geraakt na een ongeval met een auto. Het ongeval gebeurde kort na 17 uur, net ter hoogte van de versmalde rijstroken aan de wegenwerken.

In de richting van Lummen was de rijbaan daar zelfs even volledig versperd. Hulpdiensten moesten noodgedwongen door de werfzone rijden, om vlot tot bij het ongeval te geraken. De motorrijder was door de klap weggeslingerd en tegen het asfalt terecht gekomen. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Takeldiensten kregen de rijbaan nadien snel weer vrij, waardoor het verkeer opnieuw op gang kon komen.