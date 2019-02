Duurste Limburgse villa van 7,5 miljoen euro is na half jaar nog steeds niet verkocht Marco Mariotti

14 februari 2019

20u18 0 Heusden-Zolder De duurste villa van Limburg die voor 7,5 miljoen euro te koop staat, ging na een half jaar nog steeds niet onder de hamer. In september vorig jaar zette Immo Top Invest het domein aan de rand van het racecircuit in Heusden-Zolder te koop, maar het zoekertje staat niet meer online. Villa verkocht? “Nee, het staat alleen wat discreter te koop”, klinkt het.

Het zoekertje dat in september vorig jaar de wereld werd ingestuurd, deed heel wat huizenjagers achterover vallen. Negen slaap- en badkamers, tennisvelden, een bar, fitnessruimte, garage met carwash én werkplaats. Het kan niet op bij de villa in Bolderberg. Maar een familie racepiloten dat er nu woont, wilde er afstand van doen. “Het gaat om meer dan 2.000 vierkante meter woonoppervlakte, waar stijl en sport centraal staat”, zei makelaar Daan Mullens van Immo Top Invest.

Zoekertje offline

Donderdag is het zoekertje offline gehaald. Staat het huis dan niet meer te koop? “Toch wel, maar op een meer discrete manier. De advertentie zal niet meer in kranten of magazines verschijnen.” Verdere commentaar wilde het immokantoor niet geven.

Het gebouw zit vol hightech elementen en meubelwerk van Italiaans topdesign zoals Antonio Lupi, Alessi, en Rimadesio. Het immokantoor mikte op rijke sporters en er liepen gesprekken met enkele sportmakelaars, maar voorlopig zonder resultaat. “We moeten eerlijk zijn, voor zo’n prijs vind je vandaag vooral kastelen", klonk het een half jaar geleden. Of die prijs intussen naar omlaag is gehaald, was niet duidelijk.