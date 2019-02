DTM racecompetitie komt naar circuit Zolder: “Zo blijft toekomst circuit verzekerd” MMM

21 februari 2019

19u00 0 Heusden-Zolder Raceliefhebbers van de Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) kunnen in mei terecht op het circuit van Zolder. Eén van de grootste Europese racewagencompetities komt zo in 2019 naar Limburg.

Er wordt gemikt op maar liefst 70.000 toeschouwers uit alle hoeken van Europa, de hotels in de omgeving zijn al grotendeels volgeboekt.

“De autosportwereld bloeit, en met DTM als kers op de taart van ons seizoen bewijzen we dat. Op deze manier verzekeren we de toekomst van Zolder.” In feite komt DTM, met nu vier manches op Duitse bodem en vijf verspreid in Europa, in Zolder weer ‘thuis’. Het DTM kampioenschap groeide uit de talloze races van Duitse autoclubs die van vanaf de jaren ’60 heel vaak Zolder aandeden omwille van de vlotte samenwerking en prachtige omgeving.

Dat de competitie in haar puurste vorm na 16 jaar terugkeert naar Limburg, is voor velen dé kers op de taart en vooral een bevestiging van het vertrouwen in het circuit van Zolder. Toeristisch gezien zal heel de provincie, en dan vooral het centrum, de vruchten plukken. “Limburg wordt hier mee op de wereldkaart gezet", klonk het bij de gouverneur gisteren.

De wedstrijd waar merken BMW, Audi en Aston Martin centraal staan, zal worden uitgezonden in 150 landen. De 24 uur van Zolder is wel nog steeds jaarlijkse traditie.