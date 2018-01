Dries Vanthoor kent pech 02u40 0 Heusden-Zolder De 24 Uur van Dubai is voor Dries Vanthoor op een kleine ontgoocheling uitgedraaid. De snelle Limburger reed mee voor de prijzen, maar kende kort voor het einde pech.

"Het was mijn eerste maal in Dubai", vertelt Dries Vanthoor. "En inderdaad, het was geen makkelijke race. Niet alleen is er het grote startveld, op een circuit dat toch korter is dan Spa of Le Mans, maar er zijn ook heel wat toerwagens en kleinere GT's die behoorlijk minder snel zijn. Winnen in Dubai is dan ook niet alleen een kwestie van snel zijn, maar ook van zeer strategisch te rijden, ook vanwege de vele code '60'. Hoe dan ook we hebben daar prima rekening mee gehouden. Voor mij hadden wij het beste team, WRT, de beste line up en we hebben ook ijzersterk gereden. Alleen liet het geluk ons wat in de steek en toen we op twintig minuten van het einde zonder aandrijving vielen. Toen we dan toch nog op één versnelling aan de finish raakte, brak mijn hart een beetje. Nu goed, het is een uithoudingsrace en dan weet je dat alles mogelijk is." (JCA)