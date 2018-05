Drie jaar cel na schietincident tijdens dolle nacht 18 mei 2018

Heusden-Zolder





Een 35-jarige man uit Beringenaar en een 44-jarige man uit Heusden-Zolder zijn veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk twee en drie jaar nadat ze betrokken waren bij een schietincident in Beringen op 30 juli. Die gebeurtenis maakte deel uit van een dolle nacht waarin de heren bezig waren met orde op zaken te stellen nadat ze door stukgelopen relaties op de dool waren geraakt. Dat hield verder onder meer een huisbezoek, bedreigingen en een schermutseling aan een wassalon in. De oudste had al gelijkaardige feiten op zijn kerfstok en krijgt ook een boete van 8.000 euro, met uitstel voor drie vierde van het bedrag. Hij moet in totaal ook ongeveer 5.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De jongste krijgt uitstel van vijf jaar voor de gehele gevangenisstraf, alsook voor drie vierde van de boete van 8.000 euro. (BVDH)