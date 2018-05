Dirigent zkt mannenstemmen 24 mei 2018

Dit najaar wordt het totaalproject 'The Armed Man' uitgevoerd in Heusden-Zolder en Leopoldsburg. Dit moet een indrukwekkende muzikale herdenking van Wereldoorlog I zijn. Er is echter één probleem: er ontbreken mannenstemmen die moeten zorgen voor de nodige muzikale power.





Onder meer een kamerorkest in een grote symfonische bezetting en koren uit Heusden-Zolder, Beringen, Beverst en Lommel zijn al gestart met de repetities. Dit meesterwerk komt het beste tot zijn recht met een stevige groep jonge mannelijke zangers", stelt projectcoördinator en dirigent van Exsultate Bruno Sprengers. "Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om jonge mannen onder de 50 jaar warm te maken om in een koor te zingen. De enige voorwaarde om deel te nemen is een elementaire kennis van notenleer of zangervaring. Meer info via projectzangers@exsultate.be. (BVDH)