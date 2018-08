Dieven op pad 07 augustus 2018

In de Halstraat in Berkenbos zijn dieven maandag binnen gebroken in een woning. De daders braken een raam open en stalen geld. In de Kluisstraat in Bolderberg forceerden dieven een schuifraam. Daar zijn een tv-toestel, bier en snoepgoed verdwenen. (RTZ)