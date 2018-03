Die oude eik in je tuin? Perfect als meubelstuk 'AMBACHTELIJK KUNSTENAAR' GEEFT GEVELDE BOMEN TWEEDE LEVEN MARCO MARIOTTI

26 maart 2018

02u28 2 Heusden-Zolder Bomen met een verhaal: daar is de 47-jarige Jeroen De Hollogne uit Heusden-Zolder naarstig naar op zoek. De meubelmaker vindt dat te veel oude bomen onnodig in de kachel belanden, dus gooit hij het met zijn concept Polidore over een andere boeg. "Die oude eik in de tuin van je opa verwerk ik tot een karaktervol meubelstuk én eerbetoon", zegt Jeroen.

Ben je - misschien met pijn in het hart - van plan om die oude notelaar of eik in de tuin te vellen? Dan zijn het herinneringen van kinderen die er een kamp bouwden, of van een grootvader die er maar al te graag onder rustte, die voor eeuwig verdwijnen. Maar niet zo als het van Jeroen De Hollogne afhangt. De man heeft met Polidore, vernoemd naar zijn overgrootvader die al voor de Tweede Wereldoorlog meubelmaker was, een uniek concept in handen. Jeroen ontfermt zich over oude monumentale bomen. "Ik ga op zoek naar het verhaal dat in een boom zit en maak er een meubelstuk van", vertelt hij. "Jarenlang maak ik al meubels. En ooit volgde ik een opleiding journalistiek én ik ben ook met theater bezig, dus verhalen boeien me mateloos. Onder bepaalde bomen hebben zich ongelooflijke histories afgespeeld. Kap je zo'n boom om, dan is het verhaal weg. Ik ben daar heel romantisch en gevoelig in. Te vaak hoor ik dat mensen een oud exemplaar moeten vellen, en automatisch gaan ze ervan uit dat er enkel nog brandhout van kan worden gemaakt. Maar niet bij mij. Ik geef ze een tweede leven."





Modern

Jeroen De Hollogne 'leest' in eerste instantie je boom en ziet dan al bepaalde figuren en thema's opduiken. "Ik probeer de vorm van de boom in veel gevallen te bewaren. Het design kan dan heel rustiek worden, maar tegelijk fris en modern. Het leuke is dat de natuur het werk voor mij al gedaan heeft, soms al meer dan honderd jaar lang. In sommige gevallen haal ik er volledige tafelbladen uit, van centimers dik. Maar ook kleinere bijzettafeltjes, salontafels, snijplanken, wanddecoratie... behoren tot de mogelijkheden. Vooral in het hart van de boom heb je heel mooie vormen met spleten en holtes. Die vul ik dan bijvoorbeeld op met epoxy en dat kan in meerdere kleuren. Het effect is uniek."





Tot 5.000 euro

Een van de grotere werken, zoals een boomstamtafel, kan qua kostprijs oplopen tot 5.000 euro. "Maar het gaat dan ook om pure handenarbeid, een lang proces van A tot Z. Alleen al het schuurwerk neemt uren in beslag, maar als je zoiets in je woonkamer hebt staan, voel je de ziel van die boom hangen. Nu, ik sta haaks op de IKEA's van deze wereld, maar ik denk dat er nog genoeg romantici zijn in de wereld."





De familiestamboom van De Hollogne gaat tot ver terug in de Alkense houtbewerkingswereld. "Mijn overgrootvader Polidore begon in Alken als houtbewerker in het begin van de vorige eeuw. Ik combineer de industriële snufjes anno 2018 met het ambachtelijke. Bepaalde stukken bewerk ik immers nog met de oude schaaf of zelfs met mijn zakmes. Mijn eigen kinderen kregen trouwens allemaal op hun zesde al een zakmesje. Je moet daarmee leren omgaan."





Meer info vind je op www.polidore.be.