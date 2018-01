Deskundige aangesteld voor slachtoffers serieverkrachter 22 januari 2018

De rechtbank van Hasselt heeft een gerechtsdeskundige aangesteld in de zaak rond serieverkrachter A.B. (28) uit Heusden-Zolder. Uit dit medisch onderzoek moet blijken wat de gevolgen zijn van de feiten bij vijf slachtoffers. In totaal zou de man verantwoordelijk zijn voor het verkrachten en beroven van zeventien escortdames en één mannelijke escort in het Vogelsanckbos. De beklaagde draagt momenteel een enkelband, waardoor er sprake is van een dringend karakter in de zaak. Er zal op 18 mei al gevraagd worden naar een stand van zaken in het onderzoek. (BVDH)