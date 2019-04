Deelnemer Speedwayrace knalt tegen omheining Toon Royackers

14 april 2019

16u31 3 Heusden-Zolder Zondagmiddag is een deelnemer van de Speedwayrace in Heusden-Zolder gewond geraakt, tijdens een ongeval tegen de omheining.

Getuigen zagen hoe de motor met zijspan in de eerste bocht al van de wedstrijdbaan schoof. De motor smakte tegen de omheining, waardoor de machine even omhoog vloog. De bestuurder kreeg het gevaarte vervolgens tegen zijn hoofd, en verloor meteen het bewustzijn. Gelukkig stond een team van het Rode Kruis paraat langs de baan. Ook een ambulance en een MUG ploeg snelden naar de racebaan. Samen slaagden ze er in het slachtoffer na vijftien minuten terug bij bewustzijn te brengen. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd ook de race even stil gelegd.