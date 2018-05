Crowdfunding voor 'Rolstoelwaterwagons' RENÉ BALDEWIJNS VINDT WATERWAGON UIT VOOR MENSEN MET BEPERKING BIRGER VANDAEL

02 mei 2018

02u37 1 Heusden-Zolder Uitvinder René Baldewijns uit Viversel heeft de 'rolstoelwaterwagon' ontwikkeld. Dit is een speciaal type watervoertuig voor mensen met een beperking. Inmiddels werd een crowdfunding opgestart om tien wagonnetjes aan te kopen. "Het is een fijne hobby om minder mobiele mensen mobieler te maken", glimlacht

In het verleden creëerde Baldewijns reeds de 'WheelWaver', een bootje dat je als rolstoelgebruiker gemakkelijk kan besturen. Later kwam de uitvinder op de proppen met de 'FloatXpress', een watertreintje met verschillende wagons. Zijn nieuwe uitvinding combineert de twee: een watertrein voor mensen met een beperking.





"Zo kunnen ook zij genieten van het gevoel en de rust op het water", stelt hij. "Omdat ze sturen met een joystick, hoeft de begeleider zelfs niet mee het water op. Zo krijgen mensen met een beperking hun vrijheid en zelfstandigheid terug."





Op zaterdag 18 augustus is er bij Zilvermeerhaven Port Aventura de tiende editie van Wheels Dag, georganiseerd door 'To Walk Again'. "Hoe fantastisch zou het zijn als wij bij deze gelegenheid ook tien rolstoelwaterwagonnetjes konden aankoppelen vanaf deze dag en zo een heel deel mensen op één dag met hun eigen rolstoel op het Molse water te kunnen zetten", oppert Baldewijns. Hij startte dan ook een crowdfunding via www.crowd-fun-things-crazyidee-vzw.be





Enkel materiaalkosten

Waterliefhebbers in een rolstoel moeten zich in ieder geval geen zorgen maken dat ze halverwege de rit plots dreigen te kapseizen. "De waterwagonnetjes zijn superveilig. De rolstoel komt in een soort gesloten veiligheidskooi en wordt nog eens vastgezet op de plateaus. Er is dus dubbele beveiliging. De drijvers zijn onzinkbaar en zeer stabiel. Alles is nog eens uitvoerig door ons getest", verzekert de uitvinder.





In totaal zou er per extra wagonnetje 2.500 euro nodig zijn. "Dat zijn allemaal materiaalkosten, want ik beschouw dit puur als hobby. Personen die helpen aan de crowdfunding zullen tijdens het zomerseizoen getrakteerd worden op een tegenprestatie namens de ontwikkelaars. Zo kunnen ze zelf een initiatie in het wakeboarden of op de surfsailor kiezen. Ook andere vormen van waterfun zijn mogelijk. Je kan ervoor kiezen om op een zomerse namiddag een ritje te maken met de Electric Paddle Drive, dat is een andere uitvinding van Baldewijns waarin je dobbert op reuzenski's. Ten slotte hoort een boottripje tussen Dessel en Hasselt tevens tot de mogelijkheden.





Op de grote dag in augustus is het dan de bedoeling dat testvaarster Chris Vaes vanuit haar eigen rolstoel de trekboot te water brengt, met alle rolstoelwagonnetjes achteraan aangehaakt. "Een fantastische uitvinding waar ik enorm van geniet", opperde Chris na een eerste test.