Colombiaanse coketrafikante riskeert jaar cel voor pistool in nachtkastje

De 58-jarige La Tia, de Colombiaanse cocaïnetrafikante Marlène Araujo-Gomez, riskeert een jaar cel voor het bezit van een verboden wapen. La Tia was betrokken bij grootschalige cocaïnesmokkel samen met Gennaro Bartolomeo, de pizzabakker uit Heusden-Zolder, en werd door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Nu hangt haar een bijkomende celstraf boven het hoofd. Haar advocaat Philip Daeninck vond het bizar dat de vrouw nu nog extra bestraft zou worden voor een pistool in een nachtkastje. Het pistool werd aangetroffen bij een huiszoeking in een appartement aan de Kiezelweg in Houthalen, waar ze indertijd verbleef. Volgens het federale parket bedisselde ze daar samen met de pizzabakker en andere handlangers de cocaïnetrafieken. Tijdens het onderzoek werd er afluisterapparatuur geplaatst. De verdediging pleitte dat ze niet kon weten dat het wapen daar in een nachtkastje lag. De Colombiaanse zelf verklaarde dat ze nooit een wapen heeft gehad. Naar eigen zeggen sliep ze nooit in de kamer waar het pistool gevonden is.





Uitspraak op 2 februari. (BELGA)