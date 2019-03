Circuit Zolder heeft nieuwe Safety- en Soundmanager MMM

03 maart 2019

12u38 0 Heusden-Zolder Johan Aerts keert terug naar Circuit Zolder als nieuwe safety- en soundmanager. Johan zette na 28 jaar dienst de stap van de bankwereld naar het autocircuit waar al langer zijn passie ligt.

Johan Aerts uit Kermt-Hasselt wordt de nieuwe Safety- en Sound Manager op Circuit Zolder. Deze 56-jarige Hasselaar was vroeg kind aan huis op Circuit Zolder. “Van kindsbeen af aan stond ik als toeschouwer langs het circuit van Zolder”, zegt Aerts. “Eind jaren ’70 maakte ik publiciteit voor de F1 in ruil voor een toegangsticket en op mijn 18de verjaardag werd ik baancommissaris om zo dicht mogelijk bij het spektakel te staan. Daar was Tony Eyckmans mijn postoverste en verantwoordelijke.”

“Tussendoor was ik actief op de piste zelf van 1993 tot 1996 in de toenmalige Zolder Touring Cup, de 24u van Zolder in 1996 en van 2013 tot 2015 streed ik mee in de BRAVO Youngtimer Cup. Mooie tijden.”

Carrièreswitch

Beroepsmatig was Johan actief in de banksector waarvan de laatste jaren als business banker. “Na 28 jaar dienst, vond ik dat het tijd was voor iets anders. Het leven is nu en niet binnen 15 jaar. Doe wat je graag doet. Met die gedachte in het achterhoofd ging ik voluit voor mijn passie voor auto’s.”

“Zolder is terug thuiskomen. Ik heb geen seconde getwijfeld om hier als Safety- en Sound Manager aan de slag te gaan. Hier ken ik veel mensen. Een goede en directe communicatie is zeer belangrijk. We zijn als Limburger fier op onze omloop , een uniek gegeven met historie. Het circuit werkt veel met vrijwilligers en deze mensen zijn onmisbaar en daar heb ik ook veel respect voor.”