BV's geven tips in kinderboek BEZIELSTER SCHENKT OPBRENGST AAN GOEDE DOEL XAVIER LENAERS

07 mei 2018

02u39 0 Heusden-Zolder Mental coach Lieve Bullens (53) hoopt met haar vzw Sky High for All 16.000 euro in te zamelen om kinderen in de pleegzorg of die opgroeien in kansarmoede te helpen. Dat wil ze doen met een nieuw boek waarin BV's als Annelien Coorevits en Eva Daeleman tips geven aan kindjes.

Op een vergadering van de vzw kwam Lieve met het idee om een boek te schrijven. Van haar hand verschijnt nu Sky Magic. "Hiermee hopen we 16.000 euro bij elkaar te halen", zegt Lieve. De fondsen gaan naar organisaties die zich inzetten voor wezen, kinderen die in pleeggezinnen een nieuwe thuis vinden en kinderen uit arme gezinnen. "Ze hebben onze steun nodig zodat ze zich niet de mindere voelen maar als volwaardig behandeld worden. Dat ze gelijke kansen krijgen en even goed hun talenten kunnen ontwikkelen dan andere kinderen", lichtte ze verder toe.





Reis door het bos

Sky Magic helpt hen daarbij. "Een boek van en voor kinderen", getuigde Lieve. "Sky Magic is een boek vol magie. Sky is een jong meisje dat zich afzondert van haar vriendjes omdat ze niet aan haar trekken komt bij hen. Sky voelt zich niet goed in haar vel. Maar ze trekt de natuur in. Ze maakt een reis door het bos en de weidse velden. Daar wandelt ze en geniet ze met volle teugen. Het maakt haar gelukkig. Juist dat willen we ook voor de kinderen voor wie we fondsen gaan werven. Durf gelukkig zijn! Elk kind is bijzonder. Het boek en de benefiet zijn een oproep naar ouders om veel activiteiten met hun kinderen te doen. Sky Magic is bedoeld om samen gelezen te worden. Lezen doet een kind groeien. Het stimuleert de magie en het creëert mogelijkheden. Het boek nodigt uit om naar buiten te gaan, te genieten en avonturen te beleven. Dat versterkt het geluk."





Tussen de verhalen in het boek heeft Lieve BV's aan het woord gelaten. Zo geven Eva Daeleman, Geena Lisa, Ivan Heylen en Limburgse BV's zoals schrijfster Nele Rymen, politica Hilde Vautmans en wielrenner Dylan Teuns in een quote weer hoe belangrijk ze het vinden dat ouders en kinderen dingen samen moeten doen. "Hun korte teksten doen mensen nadenken. Ik heb ook kinderen gezocht en gevonden die me quotes bezorgden. Schrijvers van kinderboeken deden hetzelfde." Annelien Coorevits, ex-Miss België, leverde volgende korte bezinning: "Sta op met een lach want alle nare dingen waarvan je denkt dat ze gaan gebeuren, gebeuren vaak niet." Sky Magic kost 25 euro. In voorverkoop 35 euro. "Alleen, zijn of haar naam staat dan wel in het boek vermeld. Dat geldt ook voor kinderen die erin slagen vijf personen te overtuigen een boek te lezen en hiervoor per boek 5 euro vragen", liet Lieve weten.





Meer info op www.skyhighforall.be.