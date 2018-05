Buurtbewoners zijn sluikstorters meer dan beu 16 mei 2018

02u44 0 Heusden-Zolder Er is een serieus sluikstortprobleem in Heusden-Zolder. Vooral aan de glasbakken aan de Halstraat en aan het Sint-Barbaraplein heerst er al wekenlang chaos.

Onbekenden storten grof vuil zoals matrassen en oud meubilair, maar ook recycleerbare dingen. De gemeente laat het afval al weken verwijderen om te vermijden dat nog meer mensen het idee krijgen om er afval te dumpen, maar voorlopig zonder resultaat. De situatie loopt uit de hand en de gemeente liet er al een bord plaatsen met het duidelijke verbod om te storten. "Maar dat schrikt blijkbaar niet iedereen meer af", klinkt het bij de omwonenden. Nochtans wordt er alles aan gedaan om de sluikstorters te identificeren door het afval grondig na te checken. In de laatste maanden zouden er al meer dan vijftien personen zijn geïdentificeerd. Er zijn GAS-boetes van minstens 250 euro aan gekoppeld.





Extra camera

De gemeente liet intussen weten dat er een extra camera is besteld om sluikstorters te vatten. In de gemeentes Lummen en Maasmechelen heeft het effect van die camera's de afgelopen weken zijn nut bewezen. Daar werd sinds het plaatsen ervan een handvol daders betrapt, soms in enkele dagen tijd. De strijd tegen sluikstorten wordt in onze hele provincie al langer gevoerd. (MMM)