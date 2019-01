Bushaltes aan Meylandtlaan worden vernieuwd MMM

31 januari 2019

13u07 0 Heusden-Zolder Het Agentschap Wegen en Verkeer zal op de Meylandtlaan (N72) in Heusden-Zolder twee bushaltes ‘Boekt Kruispunt’ vernieuwen ter hoogte van het kruispunt met de Bieststraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Tegelijkertijd zullen de Watergroep en Infrax ook een aantal nutswerken uitvoeren. De werkzaamheden starten op maandag 4 februari 2019 en duren tot begin maart.

De nieuwe bushaltes worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. De bushaltes krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken. Het fietspad wordt in asfalt voorzien.

Omleiding

Wie van Beringen richting Zolder wil rijden, volgt tijdens de werkzaamheden een omleiding via Boekterheide en de Elf Novemberstraat. De linkse afslagstrook in de werfzone aan het kruispunt is immers afgesloten. Alle andere rijrichtingen op het kruispunt blijven open voor verkeer, over versmalde rijstroken. Om hun veiligheid te garanderen voorziet het agentschap voor fietsers plaatselijke omleidingen via Hofeinde en de Sint-Annastraat.