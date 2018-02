Brand vernielt slaapkamer 20 februari 2018

02u55 0 Heusden-Zolder In een rijwoning langs de Koolmijnlaan in Heusden is gisteren rond 5 uur een korte, maar hevige brand uitgebroken. De toegesnelde brandweer kon het vuur beperkt houden tot één slaapkamer.

Even sloegen de vlammen zelfs door het raam naar buiten. Uit voorzorg sloten de hulpdiensten de Koolmijnlaan daarom volledig af voor het verkeer. "Gelukkig kregen we de brand nadien snel onder controle", legt kapitein Werner Van Kerckhove van brandweerzone Zuid West Limburg uit. "De bewoner had zelf ook al goed gereageerd door de deur meteen dicht te doen, en naar buiten te lopen. Hij raakte niet gewond. We controleerden ook voortdurend de aanpalende panden, zodat het vuur niet kon overslaan. De getroffen slaapkamer is wel volledig door de brand vernield." De precieze oorzaak was gisteren nog niet bekend. (RTZ)