Brand vernielt houten chalet Toon Royackers

07 maart 2019

22u03 0 Heusden-Zolder Langs de Kluisstraat in Bolderberg (Heusden-Zolder) heeft een hevige brand donderdagavond een chalet vernield. De woning ligt in het afgelegen, laatste deel van de straat. Daardoor werd de brand pas heel laat opgemerkt.

Toen brandweerpost Heusden ter plaatse kwam stond de chalet dan ook in volle vuur. Brandweerlui konden enkel nog het puin nablussen. Van het gebouw zelf bleef nagenoeg niets meer over. De eigenaar werd meteen op de hoogte gebracht. Hij was de leegstaande chalet nog volop aan het renoveren. De precieze oorzaak van de brand was donderdagavond nog niet bekend.