Bestuurder valt in slaap en crasht 09 april 2018

Op de Kanaalweg in Heusden-Zolder is zondagochtend rond 7 uur een bestuurder in slaap gevallen. Hij knalde daarop met zijn wagen tegen een verkeersgeleider. De wagen raakte beschadigd. De bestuurder liep slechts lichte verwondingen op. (MMM)