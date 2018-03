Bestuurder (23) slaat over de kop 16 maart 2018

Op de Beringersteenweg is gisterenochtend omstreeks 5.30 uur een jonge bestuurder geslipt en over de kop geslagen. Zijn Renault schoof eerst van de rijbaan en knalde daar tegen een boom. De auto werd vervolgens terug naar de rijbaan gekatapulteerd en rolde daar op zijn dak tot op het andere rijvak. Gelukkig raakten geen andere voertuigen bij de klap betrokken. Door het ongeval was de N72 tussen Heusden-Zolder en Beringen even versperd, maar takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij. De 23-jarige bestuurder uit Heusden-Zolder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. (RTZ)