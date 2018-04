Bestelwagen rijdt in op file en vliegt in brand 28 april 2018

Vrijdagavond is de E314 in Heusden-Zolder even volledig versperd geweest nadat een bestelwagen inreed op een file. Door de klap vatte de wagen vuur.





Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur net voorbij de afrit 27 van Terlaemen, in de richting van Maasmechelen. Daar stond al een korte file door de avondspits, maar die werd te laat opgemerkt door de bestuurder van een bestelwagen. Hij knalde op twee voorliggers, waarna zijn wagen in brand vloog. De werkmannen konden gelukkig op tijd uit hun wagen springen. Ook de inzittenden van de wagens konden zich in veiligheid brengen. Een huisarts die toevallig voorbij kwam diende de eerste zorgen toe aan de bestuurster van een auto. Zij raakte lichtgewond. Brandweerpost Heusden kon het vuur nadien snel onder controle krijgen. Kort voor 20 uur was de rijbaan weer vrij gemaakt, en kon de file langzaam oplossen. (RTZ)