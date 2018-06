Bestelwagen belandt in berm 09 juni 2018

Op de Westlaan in Heusden-Zolder is gisteren rond 6 uur een bestuurder van een bestelwagen geslipt. De wagen schoof van de rijbaan in de berm en knalde daar tegen een boom. De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden, maar die raakte uiteindelijk toch zelf uit de bestelwagen.





De man was net voor het ongeval even onwel geworden en werd daarom ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.





Door de klap was de Westlaan even versperd, maar de verkeershinder bleef door het vroege uur beperkt. (RTZ)