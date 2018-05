Bekroond misdaadauteur in bib 29 mei 2018

02u29 0

Misdaadauteur Jo Claes (62), geboren in Heusden, komt op dinsdag 12 juni naar de bibliotheek van Beringen. Al sinds het midden van de jaren tachtig schrijft Claes romans, novelles en non-fictie. "In 2008 verscheen De Zaak Torfs, als eerste van een lange reeks misdaadromans met de Leuvense inspecteur Thomas Berg in de hoofdrol", zegt schepen Dave Schops (sp.a). "Zijn komst naar de bib is het ideale moment om vragen te stellen aan de schrijver." Met zijn elfde misdaadroman 'Het gewicht van de haat' won Claes de Hercule Poirot Publieksprijs 2017. De lezing in Beringen start om 20 uur en de toegang bedraagt 3 euro. Vooraf kan je je inschrijven via bibliotheek@beringen.be. (BVDH)