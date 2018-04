Autobrand en ongeval op E314 23 april 2018

Op de E314 is zaterdagavond een auto uitgebrand. Enkele uren later was er in de andere rijrichting nog een ongeval.





De auto brandde omstreeks middernacht uit. De inzittenden hadden rook opgemerkt en de bestuurder kon het voertuig tijdig aan de kant zetten. De Hasseltse brandweer snelde ter plaatse, maar kon de auto niet meer redden. Het voertuig, dat in de rijrichting Leuven op de pechstrook stond, moest uiteraard getakeld worden.





Enkele uren later gebeurde er nog een verkeersongeval in de andere rijrichting. Om een nog onbekende reden ging een auto van de rijbaan, door het ecoraster en de berm in. Ook werd een verlichtingspaal geramd. De bestuurder raakte lichtgewond, de wagen werd getakeld. (MMM)