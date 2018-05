Auto rolt in voortuin 02 mei 2018

Maandagavond is een auto dwars door een omheining gevlogen en in een voortuin over de kop gegaan aan de Michel Scheperslaan in Zolder. De bestuurder zelf kon lichtgewond uit het wrak kruipen.





Om een nog onduidelijke reden was de man de controle over zijn auto verloren. De wagen schoof eerst van de rijbaan, en knalde daar op een geparkeerd aanhangwagentje. Zijn auto werd daardoor omhooggeslingerd, ging door de omheining om tussen de struiken van een buurman pas tot stilstand te komen. Takeldiensten moesten met een kraanwagen ter plaatse komen om het wrak weer uit de tuin te hijsen. Door het ongeval lag ook de Michel Schepersstraat bezaaid met grind dat uit de aangereden aanhangwagen was geslingerd. (RTZ)