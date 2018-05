Auto ramt lantaarnpaal en boom 17 mei 2018

02u51 0

Op de Meylandtlaan in Heusden-Zolder is dinsdagavond een bestuurster geslipt en over de middenberm gevlogen. Het ongeval gebeurde kort na 20 uur, vlakbij het kruispunt met de Ubbelstraat en de Heikant. Tijdens de slippartij ramde de wagen een verkeersbord, een boompje én een lantaarnpaal om vervolgens nog over de kop te gaan. Bij de klap raakten gelukkig geen andere wagens betrokken. Wel was de Meylandtlaan even volledig versperd voor het verkeer. De bestuurster zelf werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerpost Heusden maakte de rijbaan weer vrij. (RTZ)