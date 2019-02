Auto knalt op werfwagen E314 Toon Royackers

22 februari 2019

08u18 2 Heusden-Zolder Op de E314 in Zolder is donderdagavond een auto op een werfwagen gebotst. De bestuurder van een Volkswagen Beetle zag te laat de werfploeg staan, die aan de slag waren op de linker rijstrook en op de middenberm.

De auto knalde op het botskussen achteraan de eerste werfwagen, en slingerde vervolgens nog tegen een andere auto die voorbij reed. Het ongeval gebeurde kort voor 22 uur in de richting van Lummen. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte liep bij de klap verwondingen op. Door het ongeval moest het verkeer even over de pechstrook, maar takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij.