Auto in lichterlaaie ter hoogte van wegenwerken E314 Toon Royackers

05 april 2019

09u59 0 Heusden-Zolder Ter hoogte van de wegenwerken aan de E314 in Terlaemen bij Heusden-Zolder is vrijdagochtend een auto volledig uitgebrand. De bestuurder reed in de richting van Genk, toen hij plots een rookontwikkeling onder zijn motorkap zag.

De eigenaar kon zich nog enigszins aan de kant zetten op de versmalde rijstroken, en zichzelf in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond, maar de auto brandde wel volledig uit. Door het incident was bovendien de snelweg versperd in de richting van Genk. Ook in de andere richting ontstond meteen een file. Takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel weer vrij tegen de ochtendspits.