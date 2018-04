Arbeiders pakken modderweg aan. En zakken er zelf in weg 12 april 2018

02u51 0 Heusden-Zolder In natuurgebied de Laambroek is een tractor deels weggezakt en gekanteld in de modder. Dat gebeurde uitgerekend tijdens werken om de toegangsweg berijdbaarder te maken.

Het incident gebeurde afgelopen dinsdag in het natuurgebied langs de Laambroekstraat in Heusden-Zolder. Arbeiders waren er uitgerekend de toegangsweg berijdbaarder aan het maken door er zand en grind overheen te gieten. Broodnodige werkzaamheden, want de landweg lag er erg modderig bij.





Complex getakel

Tijdens het openen van de laadbak die achter een tractor hing, kwam dat gevaarte plots zelf vast te zitten. De oplegger zakte aan één kant helemaal weg en kantelde uiteindelijk in een veld. Gewonden vielen er niet, maar er was een gespecialiseerde takeldienst nodig om de aanhangwagen uit de smurrie te trekken. Na het ongeval werden het zand en het grind alvast verspreid om de weg alsnog berijdbaarder te maken. (RTZ)