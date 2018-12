Appartement tijdelijk onbewoonbaar na brand Toon Royackers

19 december 2018

18u51 0 Heusden-Zolder In de nacht van dinsdag op woensdag is even een appartementsgebouw geëvacueerd aan de Inakker in het centrum van Zolder. Daar was omstreeks 1.45 uur vuur ontstaan op het gelijkvloers.

De eigenaar van het getroffen appartement werd eerst gewekt door een luide knal. Daarna probeerde hij nog zelf te blussen, maar dat lukte niet. Vervolgens sloeg hij alarm bij de buren, die allemaal tijdig naar buiten konden rennen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het raam naar buiten. De kamer waarin de brand ontstond is volledig vernield, de rest van het appartement heeft veel rookschade opgelopen. Een baardagaam, die de man hield als huisdier, is voorlopig opgevangen in het natuurhulpcentrum van Opglabbeek. Het reptiel overleefde gelukkig de brand. De bewoner zelf werd vandaag opgevangen door familie.