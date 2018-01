Amsterdams trio riskeert celstraf na poging tot afpersing 26 januari 2018

Gisteren moesten drie mannen zich in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor een poging tot afpersing in Heusden-Zolder. Daarbij riskeren twee Amsterdammers een jaar cel en de opdrachtgever 14 maanden. De feiten dateren van 10 november 2017. Toen werd er aangebeld in Heusden-Zolder bij een oudere vrouw. De Amsterdammers wilden eigenlijk haar zoon spreken. In het voertuig vond de politie, die de situatie verdacht vond, een vuurwarpen dat onklaar was gemaakt. Eén van de drie droeg een kogelvrij vest. Volgens de procureur wilde het drietal de zoon van de vrouw afpersen. Deze moest hen nog geld inzake de verkoop van een manege. Het vonnis volgt op 1 februari. (BVDH)