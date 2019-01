Al 22.000 inwoners maken afspraak via nieuw systeem op gemeentehuis MMM

30 januari 2019

17u38 0 Heusden-Zolder Het systeem van ‘Werken op Afspraak’ in Heusden-Zolder blijkt een schot in de roos. Al 22.000 inwoners maakten aflopen acht maanden een afspraak op het gemeentehuis. “We gaan nog volop inzetten op de digitalisering”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Sinds de omschakeling maakten ongeveer 22.000 inwoners een afspraak voor een product bij burger- en grondgebiedzaken. De meeste afspraken worden nog steeds telefonisch ingeboekt. “Maar al 45 procent surft via onze website en plant zèlf een afspraak in", zegt het gemeentebestuur. “We werken eraan om dit percentage nog te doen stijgen, want het is eigenlijk héél eenvoudig om dat zelf te doen.”

Wachttijden

De nieuwe werkwijze kent voordelen voor de inwoners én voor de loketmedewerkers. “Het afbouwen van de wachttijd is bijzonder goed. Werken op afspraak zorgt ervoor dat de klanten gespreid komen. De gemiddelde wachttijd werd bij de dienst bevolking naar minder dan 1 minuut teruggebracht. Het merendeel van de bezoekers, meer dan 60 procent, wordt zelfs geholpen voor de ingeboekte afspraaktijd.”

Dankzij de flexibele dienstregeling kunnen inwoners hun bezoek nog beter inplannen en hebben mensen met een voltijdse job meer opties om langs te komen.

E-Loket

“Uiteraard moet je niet voor alle producten naar het gemeentehuis komen. Het opvragen van attesten via ons e-loket zit in een stijgende lijn. Ongeveer 60% van alle documenten worden aangevraagd via onze gemeentelijke website.

In de loop van volgende maand voorzien we in het gemeentehuis de plaatsing van onze nieuwe self-servicekiosk, waar onze inwoners terecht kunnen om hun documenten of attesten aan te vragen en af te drukken. Op die manier komen we tegemoet aan diegenen die thuis niet over een computer beschikken. Wie meer info wil kan bellen naar Burgerzaken via: 011/80.80.84