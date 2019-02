Agressieve homejackers riskeren vier jaar cel: “Ze overgoten me met White Spirit, wilden mijn hand afsnijden en dreigden me in brand te steken” Birger Vandael

15 februari 2019

13u53 0 Heusden-Zolder Een bejaarde koppel van 77 en 70 jaar uit Bolderberg kreeg op 28 november 2016 het bezoek van twee uiterst agressieve homejackers. De twee gemaskerde mannen waren op zoek naar een kluis vol goud, maar gingen uiteindelijk lopen met amper een honderdtal euro en wat juwelen. “Sindsdien ben ik voortdurend op mijn hoede en sluit ik alle deuren achter mij”, vertelt slachtoffer Marc van den Hove.

In de residentiële wijk in de Heidestraat wandelde Marc die avond rond 20 uur nietsvermoedend de woning binnen: “Vrijwel meteen werd ik aangepakt door de twee gemaskerde mannen met een revolver. Ze hebben me vastgebonden en deelden enkele tikken uit op mijn hoofd. Zo wilden ze tonen dat het serieus was”, doet hij zijn verhaal. De partner van Marc was op dat moment nog in de hondenschool.

Kluis vol goud

De twee overvallers waren op zoek naar een kluis vol goud. “Maar dat hebben we helemaal niet. Vroeger was ik verzekeringsmakelaar en misschien dat ze daarom dachten goud te kunnen vinden”, gaat Marc verder. “Eén van hen goot toen een fles White Spirit over mij. Dat brandde geweldig in mijn ogen. Gelukkig toonde een andere homejacker medelijden en kapte hij een emmer water over mijn gezicht, waardoor de brandende pijn wat weg ging. Wat later nam één van hen een mes uit de kast en werd mijn hand op tafel gedrukt. Ze zeiden dat ze mijn hand gingen afsnijden als ik hen niet richting de kluis zou leiden. Bovendien hielden ze ook een aansteker op een paar centimeter van mijn lichaam met het dreigement mij in brand te zullen steken.”

Povere buit

Van den Hove probeerde een keer te ontsnappen door de tuin, maar werd snel ingerekend. Uiteindelijk kwam ook zijn partner thuis. Hij werd opgesloten op het toilet, zij in de garage. De homejackers vonden niet wat ze moesten hebben en vertrokken met een kleine geldsom uit de portefeuille van de man, enkele juwelen, een trouwring en een uurwerk. Hoewel de juwelen enkele duizenden euro’s waard waren, is het duidelijk dat de twee voor (veel) meer waren gekomen.

Verdachte op doktersbezoek

Volgens de rechtbank duurde de gruwel in totaal twee uur. De twee beklaagden, een 38-jarige man uit Diest en een 35-jarige man uit Luik, riskeren vier jaar cel. Volgens Marc was er nog een derde persoon bij betrokken. Een verdachte kon echter aantonen dat hij rond de feiten op doktersbezoek was. “Mogelijk gingen de homejackers het verkeerde adres binnen, maar dat maakt niets uit voor de slachtoffers. Het zijn zwaarwichtige feiten tegenover een belachelijk lage buit”, aldus de procureur. De bewijslast is echter pover: van DNA of bekentenissen is geen sprake, er zijn enkel wat telefoongesprekken die het dossier bij de daders brengt.

Aan de kant van de slachtoffers wordt een schadevergoeding van ruim 30.000 euro gevraagd. “Ik heb nog altijd nachtmerries. Die homejackings zijn een plaag en er mag best wat meer ruchtbaarheid aan gegeven worden”, besluit Marc. Op 15 maart volgt het vonnis.