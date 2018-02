Advocaat vraagt vrijspraak voor cannabisplantage 20 februari 2018

02u55 0 Heusden-Zolder Een 46-jarige man uit Heusden-Zolder en zijn partner riskeren in een cannabiszaak elk een celstraf van achttien maanden, een boete van 6.000 euro en de terugbetaling van het vermogensvoordeel, goed voor 87.984 euro per persoon (175.968 in totaal). Hun advocaat vraagt de vrijspraak omdat er volgens hem een onwettige huiszoeking heeft plaatsgevonden.

Bij een huiszoeking op 27 april 2016 werden er op het adres van de vrouw aan de Olmensesteenweg in Ham in 520 cannabisplantjes aangetroffen. Deze waren verspreid over drie verschillende kamers. "Uit het proces verbaal blijkt dat de onderzoekers van 11.10 tot 11.25 uur rond de woning hebben gelopen. Ze zijn daarbij op een rooster gestoten en merkten een cannabisgeur op. Er zijn dus opsporingshandelingen verricht nog voor er een toestemming werd gegeven voor een huiszoeking", stelt Tom Van Overbeke. Hij benadrukte ook dat er geen sprake is van drie oogsten. "Er werden geen opbrengsten gehaald uit de oogst, omdat deze telkens mislukte."





Het openbaar ministerie is niet akkoord met de onwettige huiszoeking. "Ten eerste is het misdrijf niet door de huiszoeking ontdekt, ten tweede zijn de elementen die toen werden vastgesteld niet relevant. Wat betreft de mislukte oogst, dat is precies altijd het geval de eerste keer. Er zijn veel knoeiers als het om cannabisplantages gaat." Indien de rechter het OM volgt, hoopt Van Overbeke dat er een mildere straf wordt uitgesproken. Vonnis op 16 maart.





